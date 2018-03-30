Mehmet Şanlı'nın abisi yaşananları anlattı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.

"NBA'DE OYNAMAYI TAKINTI HALİNE GETİRDİ"

"San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" diyen Şanlı, ABD'ye gidip NBA'de basketbol oynamayı takıntı haline getirdiği için havalimanından ayrılmıyor. Mehmet Şanlı'nın ağabeyi Sertunç Özgüneş, Mehmet Şanlı'nın çocukluğu, basketbol hayatı ve rahatsızlığıyla ilgili Haber Türk'e konuştu.

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"BABASINDAN MEHMET'E GEÇTİ"

Sertunç Özgüneş'in açıklamları şu şekilde;

"Mehmet'le babalarımız farklı, annelerimiz aynı. Üvey babamın ismi de kardeşim gibi Mehmet Şanlı. Babam, bize ve anneme şiddet gösteriyordu. Ben çocukluğumu korkudan gardropta geçirdim. Mehmet, 3 yaşındayken üvey babam, boğazından tutup balkondan atmakla tehdit ediyordu. 16 yıl önce annemin burnunu kırdığı için ayrıldılar. Hatta annem ve üvey babamın boşanma davasıyla ilgili, o dönem 'rekor tazminat' haberleri çıkmıştı. Boşanmalarından sonra annemle yaşamaya başladık. 12 yıl önce annem Bodrum'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybetti. Mehmet o zaman 11 yaşındaydı. Ufak bir depresyon yaşadı ama şu anki durumuyla alakası yok. Üvey babamın (Mehmet Şanlı) akıl ve ruh sağlığı yerinde değil, bu nedenle zaten ilaçlar kullanıyor. Babasından Mehmet’e geçen bir hastalık bu. Yaşı ilerledikçe ortaya çıktı."





"Üvey babam, annemle boşanmalarından sonra Lena isimli Rus bir kadınla evlendi. Lena, Mehmet'i istemiyordu. Mehmet'e devamlı rahatsızlık veriyorlardı. Mehmet daha sonra basketbola yöneldi. Basketboldaki yeteneği sayesinde koleje girdi, burs alıp yatılı okumaya başladı. Daha sonra Fenerbahçe tarafından keşfedildi. Milli Takım'a seçildi. Hatta birkaç defa NBA'den izlemek için geldiler. Basketbol oynadığı dönemde üvey babam hep yanındaydı. Onun için altın yumurtlayan tavuk gibiydi. Annemden kalan mirası ve basketboldan kazandığı paraları, üvey babam ve Lena aldı. 50 defa Mehmet'e 'Kendine bir ev al' dedim. Hastalığı ortaya çıkınca üvey babam eve almadı."

"Mehmet'in durumu çok kötüydü, evime aldım. 1.5-2 ay kadar bende kaldı, üst kat ve alt kattaki komşuları rahatsız ettiği için tekrar babasına götürdüm. Kardeşimin durumuna üzüldüğüm için sert bir şekilde ona bakmasını söyledim, bıraktım orada. Sonra arkadaşlarım aradı, 'kardeşin 10 gündür kapının önünde, bankta yatıyor' dediler. Arkadaşlarım alıp otele yerleştirmiş, 1 haftalık ücretini ödemişler, cebine para koymuşlar. Babası aklına girmiş, 'ABD'ye git, NBA'de oynarsın' demiş. O da Atatürk Havalimanı'na gitmiş, aylardır orada kalıyormuş."





"Cihan dayım havaalanında olduğunu öğrenince Almanya'dan gelmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla bağlantıya geçmiş. Ömer Onan'la konuşmuşlar, ilgilenmiş. Ev tutmuşlar, maaş bağlamışlar. Ama onun problemi parayla ilgili değil, önüne trilyon koysanız bir işe yaramaz. Akli dengesi yerinde olmadığı için ev verilmesindense Bakırköy'de ya da bu tip bir hastanede bakıma ihtiyacı var. Devletin bu konuya el atmasını bekliyorum."

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