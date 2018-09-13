Mehmet Şanlı'nın son durumu

Mehmet Şanlı... Çok küçük yaşlardan itibaren ailesinde yaşadığı travmalar, ilerleyen yıllarda önce gittiği okullarda, sonra da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Milli Takım'ı dahi sığdırdığı başarılı basketbol kariyerinde peşini bir türlü bırakmamış.

Çevresel faktörlerin tetiklediği psikolojik sorunları sebebiyle NBA’e gitme hayalinin saplantıya dönüşmesi, onun soluğu önce sokaklarda, ardından da Atatürk Havalimanı’nda almasıyla sonuçlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun çabalarıyla Mehmet, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü.

BAKIM MERKEZİNDE YAŞIYOR

Daha sonra 23 yaşındaki milli değerimiz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Seferihisar’daki Kumrular Konakları Bakım Merkezi’ne götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Mehmet, günlerinin nasıl geçtiğiyle ilgili soruya, “Bazen İrfan Ağabey ile (Bakımından sorumlu olan İrfan Saraç) denize gidiyoruz. Arada alışveriş ve spora gidiyorum” diyor. Milli değerimizin, ağır engelli raporu aldığını öğrendiğimde ise omuzlarıma bir yük çöküyor.

"BASKETBOL OYNAYAMIYORUM"

Mehmet’e, “Burada eksik bir şeyin var mı?” diyorum. Cevabı şu oluyor; “Burada basketbol oynayamıyorum, o yüzden üzülüyorum. Basketbolu özledim, burada bir saha olsa çok mutlu olurdum.”

4 KERE YAPIYOR

Bakımı oldukça iyi yapılan Mehmet, gittiği her yere uyum sağlıyor ancak takıntıları da mevcut... Birçok şeyi 4 ve katları hâlinde yapıyor. Örneğin izin isteyecekse, odaya 4 kez girip çıkıyor. Temizlik takıntısı var. Bazen ise, eşyalarını denizde yıkamak istiyor.

"ERKEN TEŞHİS, BU DURUMA GELMEDEN KURTARABİLİRDİ"

Bakım merkezinin psikoloğu Pelin Er ile de Mehmet’in durumuna dair konuşuyoruz.

Er, şunları söylüyor: "Ailesinde, okulda ve basketbol oynarken ihmal edildiği, çok iyi davranılmadığı ve dış etkenlerin şu anki durumunu etkilediği aşikâr... Yaşadıklarından yola çıkılarak erken teşhis konulsa, durumu böyle olmayabilirdi. Dünyada durumu Mehmet’e benzeyen, ancak erken teşhis ve ilaç tedavisi ile normal yaşamını sürdüren çok insan var."

"HİÇ SEVGİLİM OLMADI"

Bakım merkezinin sosyal hizmet uzmanı Mücahit Gönül ise, “Makarna ve tavuğu çok seviyor. Hâlen çok sağlıklı besleniyor. Yemeklerini kendi seçip; bolca sebze, meyve, süt ve ayran tüketiyor. Ona, ‘Hiç sevgilin olmadı mı?’ diye soran bir görevli arkadaşımıza, ‘Olmadı, olamaz da, çünkü basketboldan geri kalırım’ diyor” şeklinde konuştu.

İLKOKUL ÖĞRETMENİ KONUŞTU

Hürriyet’in ulaştığı Mehmet Şanlı’nın ilkokul öğretmeni, “Mehmet tam bir aile desteği alamadı. Okuma, yazma ve sosyalleşmede gerideydi. O konularda da özel destek aldı benden... Birinci ve ikinci sınıfta devam ettik ara ara biz bu eğitimlere” dedi.

Öğretmen, “Mehmet, arkadaşları ile oyun oynayamazdı. Sadece onları sevmek isterdi. Kalıbının büyük olmasından dolayı dışlanırdı. Bazı veliler, ‘Çocuğumuza zarar veriyor’ derdi, cüssesi büyük olduğu için... Durumun böyle olmadığını bilsem de, elimden çok fazla bir şey gelmedi maalesef” diye konuştu.

“BEN BiR MELEĞiM” DiYOR

NBA’de Los Angeles Lakers forması giyme hayali saplantıya dönüşen Mehmet, uzun süre Atatürk Havalimanı’nda kalıp ABD uçuşlarını beklemişti. Daha sonra yetkililerin sahip çıktığı 23 yaşındaki basketbolcu, şimdi de kimi zaman saçlarının yanlarını havaya doğru dikiyor. Mehmet, “Neden böyle yapıyorsun?” sorusuna, “Ben bir meleğim” yanıtını veriyor. “Los Angeles”, “Melekler şehri” olarak da biliniyor.