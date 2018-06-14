Mehmet Şanlı'nın tedavisi tamamlandı

NBA'de oynama hayalini gerçekleştiremediği için psikolojik sorunlar yaşayan ve uzun bir süre Atatürk Havalimanı'ndan yaşayan Mehmet Şanlı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yardımıyla iyileşme yolunda önemli adımlar attı.

Basketbol spikeri İsmail Şenol, twitter hesabından paylaştığı mesajlarla bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Mehmet Şanlı'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

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MEHMET ŞANLI ANTRENÖR OLACAK

Şenol'un twitter hesabından Şanlı'nın tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklama şöyle; "Nisan ayında hastaneye yatırılan eski basketbolcunun tedavisi başarıyla tamamlandı. Bu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri Şanlı'yla yakından ilgilendi.





Mehmet, şu andan itibaren iyi koşullarda bakım görmeye devam edilmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. TBF’nin Mehmet Şanlı’ya maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdı. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlama var."

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