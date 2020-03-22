Mehmet Sepil: Zararı kulüpler ve futbolcular paylaşır

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına gündeme dair açıklamlarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle aldığı ligleri erteleme kararının ardından tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını belirtti.

''27 MART'A KADAR İDMANLARA ÇIKMAYACAĞIZ''

Evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla bu sabah bir telekonferans yaptıklarını kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Bütün futbolcuların özellikle İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları WhatsApp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız."

''KULÜPLER VE FUTBOLCULAR PAYLAŞIR''

Bu salgının finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Sepil, "Kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada FIFA'nın alacağı kararlara bağlıyız" dedi.