Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması

Süper Lig ekibi Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığını üstlenen Mehmet Sepil, harcama limitinin yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine kulüplerin gösterdiği tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ÖNERİSİNE KATILIYORUM"

Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ileteceğini ifade eden Mehmet Sepil, “Bu karar önceki Kulüpler Birliği Vakfı döneminde ve kulüplerin talebi doğrultusunda alınmıştı. Yüzdenin artışı daha önce görüşülmüştü ve ben de destek vermiştim. Oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin ardından kulüplerin birçoğu Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirdi. Oranın artırılmasının kulüplere yardımcı olmak amaçlı çıkmış bir karar havası uyandırdı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın önerisi var. Kendisine katılıyorum. Kulüplerin başkanları beni aradı ve onlar da Göksel Bey’in önerisine imza vermeye hazır olduklarını söylediler. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak müracaat olması halinde harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a indirilmesi konusunda olumlu görüş vereceğim. Başkanlarımızın hepsiyle toplantı yapacağım ve istekleri toplayıp, TFF'ye ileteceğim” diye konuştu.

BİRÇOK KULÜPTEN TEPKİLER YÜKSELMİŞTİ

Harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine birçok Süper Lig kulübünden tepkiler gelmişti.

Başta Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir olmak üzere bu kararın yanlış olduğunu vurgulayan kulüpler, yönetmeliğin eski haline döndürülmesi için çağrılarda bulundu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'ye harcama limitini yeniden yüzde 30'a indirmesi yönünde çağrıda bulunmuştu ve bu yönde ilk imzayı atmaya hazır olduğunu söylemişti.

Öte yandan Trabzonspor ise açıklanan bu kararın ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Harcama limitinin yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.