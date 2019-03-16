Mehmet Topal 3 hafta yok

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'da yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILACAK
Mehmet Topal, Şenol Güneş'in dün açıkladığı Milli Takım aday kadrosunda yer almıştı. Deneyimli isim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılacak.
A Milli Takımımızın, Arnavutluk ve Moldova mücadelelerinde forma giyemeyecek olan Topal'ın Fenerbahçe'nin milli ara sonrası çıkacağı ilk maça yetiştirilmesi bekleniyor.
Milli ara ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle Süper Lig'de 3 hafta maç oynanmayacak. Fenerbahçe, 5-8 Nisan tarihleri arasında Ankaragücü deplasmanıyla lige dönecek.
*NOT: Süper Lig'de 27. hafta 5-8 Nisan tarihlerleri arasında oynanacak ancak TFF henüz maç günlerini açıklamadı.