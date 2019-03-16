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Mehmet Topal 3 hafta yok

Sivasspor maçında sakatlanan Mehmet Topal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mehmet Topal 3 hafta yok
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'da yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILACAK

Mehmet Topal, Şenol Güneş'in dün açıkladığı Milli Takım aday kadrosunda yer almıştı. Deneyimli isim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılacak. 

A Milli Takımımızın, Arnavutluk ve Moldova mücadelelerinde forma giyemeyecek olan Topal'ın Fenerbahçe'nin milli ara sonrası çıkacağı ilk maça yetiştirilmesi bekleniyor.

Milli ara ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle Süper Lig'de 3 hafta maç oynanmayacak. Fenerbahçe, 5-8 Nisan tarihleri arasında Ankaragücü deplasmanıyla lige dönecek.

*NOT: Süper Lig'de 27. hafta 5-8 Nisan tarihlerleri arasında oynanacak ancak TFF henüz maç günlerini açıklamadı.

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