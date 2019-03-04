Mehmet Topal ayrılmaya sıcak bakıyor

Fenerbahçe formasını 7 senedir terleten Mehmet Topal, sezon sonu takımdan ayrılmayı planlıyor.

Tarihini en kötü sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımının ikinci kaptanı Mehmet Topal, son maçlarda taraftarın tepksiyle karşılaştı.

2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan milli futbolcu, sezon sonu kendisine gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

ARAP KULÜPLERİNE SICAK BAKIYOR

Arabistan’a gideceği belirtilirken, Topal’ın menajerine "Fenerbahçe’den aldığım ücret belli (2,6 milyon Euro-Maç başı 10 bin euro) bazı Arap takımlarının bana olan ilgisini biliyorum aldığım paranın üzerine çıkarlarda orada futbol oynayabilirim, eğer böyle bir anlaşma olmazsa 1 yıl daha takımda kalırım" dediği ifade edildi.

ERSUN YANAL MEHMET TOPAL'IN GİDİŞİNE İTİRAZ ETMEYECEK

Kariyerinde Galatasaray ve Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Mehmet Topal’ın 33 yaşına gelmesi Fenerbahçe yönetimini düşündürürken, önümüzdeki sezon daha dinamik ve genç bir takım kurmak isteyen Ersun Yanal’ın olası ayrılık için fazla itiraz etmeyeceği belirtildi.