Mehmet Topal Başakşehir'de

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yeni adresi Başakşehir oldu.
YENİ TAKIMI BAŞAKŞEHİR
Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcu İstabul'da kaldı. Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Topal, turuncu-lacivertli ekiple anlaştı.
33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.
7 yıl sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Topal, kariyerinde daha önce İspanya'nın Valencia ekibinde ve Galatasaray'da da oynadı.
Geçen sezon 36 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.