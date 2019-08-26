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Mehmet Topal Başakşehir'de

Başakşehir, Mehmet Topal ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

| DHA
Mehmet Topal Başakşehir'de
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Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yeni adresi Başakşehir oldu.

YENİ TAKIMI BAŞAKŞEHİR

Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcu İstabul'da kaldı. Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Topal, turuncu-lacivertli ekiple anlaştı.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

7 yıl sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Topal, kariyerinde daha önce İspanya'nın Valencia ekibinde ve Galatasaray'da da oynadı.

Geçen sezon 36 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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