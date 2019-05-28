Mehmet Topal: Bonservisimi verin gideyim

Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında, sarı-lacivertli ekibin 33 yaşındaki futbolcusu Mehmet Topal ıslıklandı. Kadıköy'de kendisine gösterilen tepkilere dayanamayan Topal, ayrılığı kafasına koydu.

FENERBAHÇE'DE KALMAMIN ANLAMI YOK

Tarihi başarısızlığa imza atılan sezonun kötü isimlerinden biri de Mehmet Topal'dı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor mücadelesinde Mehmet Topal'ı protesto etti. Islıklanan Mehmet Topal oyundan çıkmak isterken takım arkadaşları ve Ersun Yanal oyuncuya alkışlarla destek oldu.

Yaşanan olayların ardından Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

"Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem" diyen Topal, "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" ifadelerini kullandı.

ARACI KURŞUNLANMIŞTI

2012 yılında Valencia'dan Fenerbahçe'ye gelen Mehmet Topal'ın 2015 yılında aracına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Topal, Bu olayı yara almadan atlatmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlanırken, deneyimli isim sarı-lacivertli formayı giyiyordu.