Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalan 23 haftada futbolcuları motive etmek için her maçta prim vereceğini açıkladı.

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West Bromwich Josef'ten vazgeçmiyor

Yaz transfer döneminde Josef için 10 milyon pound teklif eden West Bromwich Albion bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.