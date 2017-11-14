Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Osmanlı maçının kadrosuna almadığı yıldız futbolcuyla uzun süredir sorunlar yaşadığı ve bu sorunların giderek büyüdüğü öğrenildi.
Sezonun ilk 2 maçının ardından kulübeye oturmaya başlayan Topal'ın, bu durum nedeniyle hocasına tavırlı olduğu belirtildi.
Bu süreç sonrası Topal'ın takımdaki geleceği de merak konusu olmaya başladı.
DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK
Tecrübeli futbolcunun üzerini çizdiği belirtilen Kocaman'ın Topal'ı devre arasında satış listesine konulmasını istediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertli yönetim de Aykut Kocaman'ın verdiği bu kararı destekliyor.