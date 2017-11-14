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Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor

Aykut Kocaman ile arası bozulan Mehmet Topal'ın devre arasında takımdan gönderileceği öğrenildi.

Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor
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Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Osmanlı maçının kadrosuna almadığı yıldız futbolcuyla uzun süredir sorunlar yaşadığı ve bu sorunların giderek büyüdüğü öğrenildi.

Sezonun ilk 2 maçının ardından kulübeye oturmaya başlayan Topal'ın, bu durum nedeniyle hocasına tavırlı olduğu belirtildi.

Bu süreç sonrası Topal'ın takımdaki geleceği de merak konusu olmaya başladı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK

Tecrübeli futbolcunun üzerini çizdiği belirtilen Kocaman'ın Topal'ı devre arasında satış listesine konulmasını istediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yönetim de Aykut Kocaman'ın verdiği bu kararı destekliyor.

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