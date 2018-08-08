Mehmet Topal: Kadıköy'den kolay kolay çıkamazlar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cervi kaydetti.

Fenerbahçe, 14 Ağustos'ta Kadıköy’de oynanacak olan rövanş maçında rakibini en az 2 farklı skorla yenmek zorunda!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mehmet Topal, rövanş maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Mehmet Topal, Benfica'nın Kadıköy'den kolay kolay çıkamayacağını söyledi

"TAKIM HALİNDE İYİ SAVUNMA YAPTIK"

İyi savunma yaptıklarını söylen Mehmet Topal, "Sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçer. Takım halinde çok iyi defans yaptık. Çok fazla pozisyon da vermemeye çalıştık ama karambolden bir gol yedik. Tabii ikinci maç da var. Kadıköy’de taraftarımızın önünde inanılmaz bir seyirci atmosferinde oynayacağız. Taraftarlarımız bizi desteklediği müddetçe Kadıköy’den kolay kolay çıkacaklarını zannetmiyorum. Bu maçı unutup önümüzdeki lig maçına konsantre olmak zorundayız. İkinci maçta taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz" dedi.