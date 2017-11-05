Mehmet Topal kadro dışı kaldı

Fenerbahçe 'de Mehmet Topal'ın Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmayarak kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Kararın sahibi ise teknik direktör Aykut Kocaman.

KAYSERİ MAÇI SONRASI GERİLİM

NTVSpor'un haberine göre; Sezon başında Josef de Souza-Mehmet Topal ikilisini bozmayan Kocaman, bazı maçlarda stoper transferinin de gecikmesiyle milli futbolcuyu stoper oynattı. Özellikle deplasmandaki Vardar ve Gençlerbirliği maçları başta olmak üzere futbolcusunun performansından memnun kalmayan Kocaman, bir süre sonra formayı Topal'dan alarak Ozan Tufan'a verdi.

Stoperde oynayarak kendi bölgesinin dışındaki bir yerde oynadığını ve fedakarlık yaptığını düşünen Mehmet Topal haftalar ilerledikçe takımdan kesilmesi karşısında huzursuz oldu. Bu durum takım içinde deneyimli futbolcunun davranışlarında da görünür hale gelmeye başladıktan sonra 3-3'lük Kayserispor maçından teknik ekiple Mehmet Topal arasında gerilim yaşandı.

O maçta Mehmet Topal skor 3-2'yken Ozan Tufan'ın yerine 76. dakikada oyuna girmişti. Sonrasında Aykut Kocaman da milli futbolcuyu Osmanlıspor maçı kafilesinin dışında bıraktı. Bu durumun önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceği ve sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu. Mehmet Topal ile ilgili kararın Aykut Kocaman'ın kulüpteki geleceğine de bağlı olduğu konuşuluyor