Mehmet Topal: Kötü başladık ama çıkışa geçeceğiz

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Futbolun Süperleri ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundu.

BİR ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ

Fenerbahçe'nin sezon başlangıcını değerlendiren Topal, ''Sezona kötü bir başlangıç yaptık. Yeni bir takımız. Yeni oyuncular var. yeni başkanımız geldi. Değişim ve yenilik süreci kolay olmamıştır. Bizler de bunun farkındayız. Kötü başladık lige ama zorlu Konya, UEFA maçı ve derbi var. Bir çıkış yakalayacağız. Taraftarlarımıza bunu söylüyorum. Emin olsunlar, takımı ilerleyen haftalarda takımı en iyi seviyeye getireceğiz.'' dedi.

''ÖZGÜVENE DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR''

Milli Takım'ın performansı hakkında da konuşan Mehmet Topal, ''Bizim takım olarak özgüvene desteğe ihtiyacımız. İsveç maçında çok iyi oynadık. 2-0 geriye düşsek bile maçı bırakmadım. Kötü ve şanssız goller yedik. Genç ve yetenekli kardeşlerimiz var. Milli Takım forması giymek benim için şeref. Sağlığım elverdiğince oynamak isterim. Bana, 'Bırak' dediklerinde seve seve bırakırım. Hocama söylemiştim, ihtiyacı olduğunu söyledi. Kalbimin üstünde Ay-Yıldızlı formayı taşımak bir şereftir.'' sözlerini kullandı.