Mehmet Topal'a Valencia'dan büyük onur

Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti.

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ve tecrübeli ismi Mehmet Topal da efsaneler arasında gösterildi ve Valencia Futbol Kulübü'nün kuruluşunun yüzüncü yılına katılması için davet aldı.

Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy ve Valencia CF Futbolcular Derneği Başkanı Fernando Giner'in imzasıyla gelen mektupta; "Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegâne fırsat olacaktır" denildi.