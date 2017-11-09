Mehmet Topal'ın menajeri: Beşiktaş ile görüşmedim

Fenerbahçe’de son 3 sezonun en fazla forma giyen ismi Mehmet Topal, bu sezon istedeği şansı bulamadı.

Sarı-lacivertli ekibin son oynadığı Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmayan Mehmet’in teknik direktör Aykut Kocaman ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılabileceği gündeme geldi.

Adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili NTV Spor’a konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİM

Mehmet Topal’ın Fenerbahçe ile 2020’ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Altıparmak, "Mehmet, Fenerbahçe’nin futbolcusu. Kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için görüşmem olmadı. Sosyal medyada bu konu ile ilgili haberleri ben de gördüm. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’de 6. sezonu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon 6’sı ilk 11’de olmak üzere 10 karşılaşmda görev yaptı.