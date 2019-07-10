Mehmet Topal'ın transfer hedefi İspanya ya da İngiltere

Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir konumda bulunan Mehmet Topal, geçtiğimiz sezonun sonunda kulüple anlaşarak sözleşmesini sona erdirmişti. Boşta olan futbolcuya yurt içi ve yurt dışından teklifler yağarken, Topal'ın yeni adresinin İspanya ya da İngiltere olması bekleniyor.

İSPANYA VEYA İNGİLTERE'YE TRANSFER

Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi. Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek.

Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya LaLiga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN DE TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in de dahil olduğu birçok Süper Lig kulübü de Mehmet Topal ile temas kurdu. Yurt dışında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde ise tecrübeli futbolcunun bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi.