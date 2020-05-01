Mehmet Topuz, F.Bahçe'den ayrılık sürecini anlattı

Kayserispor'da sergilediği performansla Süper Lig'in devlerinin dikkatini çeken Mehmet Topuz, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında geçen transfer savaşının sonunda sarı-lacivertli kulübe dahil olmuştu.

7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Topuz, Fanatik'e Kanarya'dan ayrılık sürecini anlattı.

''BRUNO ALVES'E TEKME TOKAT DALDIM''

Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın özel olduğuna vurgu yapan Mehmet Topuz, Vitor Pereira'nın takıma gelmesiyle birlikte kendisi adına kötü günlerin de başladığını belirtti.

Topuz, ''Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. 2016’nın Mayıs ayında Samandıra’da idmandaydık. Bruno Alves, antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım! Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler.'' ifadelerini kullandı.

217 KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'deki 7 yılında 217 kez forma şansı bulan Mehmet Topuz; bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken, takımına 30 kez de asist katkısında bulunmuştu.