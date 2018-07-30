Ensonhaber.com'a dön

Mehmet Yağmur Büşükşehir Belediye'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur'u transfer etti.

Yorum Yap

Mehmet Yağmur Büşükşehir Belediye'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Mehmet Yağmur ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, Mehmet Yağmur'un transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Mehmet Yağmur'u bünyemize katarak Tu Holloway'in ardından önemli bir transfer daha yaptık. Bu hafta içinde transferi önemli ölçüde tamamlayıp yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyoruz."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM