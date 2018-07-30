Mehmet Yağmur Büşükşehir Belediye'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

Acun Ilıcalı, 5 bin forma alıp dağıtacağını ve FB TV ile ilgili de çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

1 Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

2 Cocu'nun genç futbolcularla ilgili raporu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

3 Real Madrid'in istediği genç Fenerbahçeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

4 Aziz Yıldırım: Borcun ana sebebi FETÖ Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

5 Fenerbahçe'de hedef Bony Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

6 F.Bahçe Acun Ilıcalı'dan FB TV'yle ilgili fikir aldı Acun Ilıcalı, 5 bin forma alıp dağıtacağını ve FB TV ile ilgili de çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

7 Fatih Terim'in kampta beğendiği genç futbolcular Fatih Terim, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Yunus Akgün ile kaleci İsmail Çipe'yi A takım kadrosunda tutacak.

8 Fatih Terim Valbuena'yı istiyor Geçtiğimiz günlerde, "Büyük takımlar arasında oyuncu alış verişi olmalı" diyerek transfer sinyali veren Fatih Terim'in Valbuena'yı istediği ortaya çıktı.

9 Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i netleşti Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında oynatmayı düşündüğü ilk 11'i netleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı takımdaki hücumcuları Benfica maçında sahaya sürecek.