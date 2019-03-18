Mehmet Zeki Çelik İtalya'ya gidebilir

1 Kante Fransa Milli Takımı antrenmanına 6 saat erken gitti Chelsea forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, milli takım antrenmanına 6 saat önce gidince ülkesinde gündem oldu.

2 Sinan Gümüş Genoa'ya gidiyor Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı takımın kadroda düşünmediği Sinan Gümüş'ün İtalya ekibi Genoa ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

3 Fenerbahçe'den Yerry Mina atağı Fenerbahçe, sezon sonu takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini Everton'da forma giyen Yerry Mina ile doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertli takım transfer için çalışmalara şimdiden başladı.

4 MHK'den Bursaspor'a cevap Merkez Hakem Kurulu, Bursaspor'un Galatasaray maçında ofsayt beklediği pozisyonla alakalı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Feghouli'nin golü öncesinde ofsayt yok.

5 Anadolu'nun efsane takımları çöküşe geçti Bir dönem Süper Lig'e damga vuran takımlar, şimdilerde eski günlerini arıyor. Gaziantepspor, Manisaspor ve Karabükspor bu sezon bir kez daha küme düşerek taraftarlarını üzdü.

6 Şenol Güneş: Her futbolcuya kapımız açık A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan, Volkan Demirel, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi isimlere kapının kapanmadığını, hak edenin kadroya alınacağını ifade etti.

7 Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli Basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vergi konusuna değindi. Güneş, "Kendimi de içine katarak söylüyorum. Futbolcular ve hocalar da vergi ödemeli" dedi.

8 Ersun Yanal'dan Tolgay'a uyarı Ersun Yanal, Sivasspor maçında oyundan alındığı için kendisine tepki gösteren Tolgay Arslan'a, "Tercihlerime saygı duymak zorundasın" diyerek uyarılarda bulundu.

9 Tonyalı Emir'e Sosa'nın kızlarını sordular Trabzonspor taraftarı Emir'in Sosa'nın kızlarına attığı bakış sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. Tonyalı Emir'i bulan bir Trabzonlu, sorduğu soruyla sevimli çocuğu utandırdı.