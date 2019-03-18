Mehmet Zeki Çelik İtalya'ya gidebilir

Fransa Ligi'nde Lille takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Türk sağ bek Mehmet Zeki Çelik için İtalya'dan transfer iddiası geldi.
İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Serie A takımlarından Fiorentina, sezon sonunda Zeki Çelik transferi için girişimlere başlayacak.
Lille'in finansal sıkıntılar yaşadığını belirten İtalya basını, Fiorentina'nın bu avantajını kullanacağını ve futbolcuyu uygun bir fiyata almak istediğini belirtti. Sezon başında 2.5 milyon euroya İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.