Mehmet Zeki Çelik: Sınırlar kapatıldı, gelemedim

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki durumla ilgili konuşan Çelik, "Sokağa çıkma yasağı var, kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evimizdeyiz, kimse dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YETİŞEMEDİM"

Kulübün yurt dışına çıkma yasağı koyduğunu belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurtdışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım" şeklinde konuştu.

"EN FAZLA 1-2 SAATLİĞİNE ÇIKABİLİYORSUN"

Durumun 1-2 ay daha böyle süreceğini belirten Çelik, "Hocalarlar konuştuğumda, en az 1-2 ay böyle sürecek diyorlar. İzin kağıdı var herkes verilen. Eczaneye, markete, fırına giderken 1-2 saatliğine çıkabiliyorsun. Yolda polisler var, kontrol ediyorlar" dedi.

"KENDİ EVİMİ DETERJANLA TEMİZLEDİM"

İnsanlarla da temas kurmadığını söyleyen Mehmet Zeki Çelik, böyle olması gerektiğine vurgu yaptı. Çelik, "Kendi evimi baştan aşağıya temizledim deterjanla. Evin her tarafında dezenfektanlar var. İnsanlarla temas kurmuyorum. Böyle olması gerekiyor, tehlikeli bir virüs. Türkiye'deki insanlarımız da dışarı çıkmamaya gayret göstersinler, en kısa sürede atlatalım bu durumu" ifadelerini kullandı.

"NE OLUR EVİNİZDE KALIN"

Türkiye'deki vatandaşlara da 'evde kalın' çağrısı yapan milli futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Türkiye'de olmadığım için insanlar ne yapıyor, göremiyorum ama tehlikeli bir durum. Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek. Ne olur evlerinizde kalın, çıkmayın dışarı, ailelerinize zarar gelmesin."