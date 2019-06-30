1 Necip Uysal'ın atış pozu Askerliğini bitiren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı takımın sezon başı kampına katılacak.

2 Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek Galatasaray'ın 20 yaşındaki yeni transferi Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek.

3 Mehmet'in tercihi Galatasaray Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Topal, yurt dışından gelen tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.

4 Ağlayan Suarez'i Muslera teselli etti Uruguay-Peru maçında penaltı kaçırarak takımının elenmesine neden oldu Luis Suarez, gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcuyu teselli eden isim ise Muslera oldu.

5 Yusuf Yazıcı yüzünü boyadı Tatilde çamur banyosu yapan ve yüzünü siyaha boyayan Yusuf Yazıcı, fotoğrafı "Yusufinho" diye paylaşarak espri yaptı.

6 Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bir Başakşehirli futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir'le her konuda el sıkıştı.

7 Fernando Sevilla'yla anlaştı Fernando Reges'in Sevilla ile anlaşmaya varması üzerine, sarı-kırmızılı yönetimin Banega transferini takas yoluyla çözmeyi planladığı belirtildi.

8 Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi G.Saray ve F.Bahçe'nin transferleri üst üste açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı kulübün, Tyler Boyd ve Luciano Narsingh ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

9 Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi Kupa Amerika'da son çeyrek final maçında Peru, Muslera, Suarez ve Cavani gibi yıldızlardan oluşan Uruguay ekibini penaltılarda yenerek yarı finale çıktı.