Mehmet'in tercihi Galatasaray

Mehmet Topal, Galatasaray'a geri dönmek istiyor...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli futbolcu kulüp arıyor.
TEKLİF GELİRSE GİDERİM
Yurt dışından gelen tekliflere açık olduğunu dile getiren Topal, Türkiye'de ise sadece eski kulübü Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den ilk tercihim Galatasaray olur. Teklif gelirse kabul ederim. Yoksa Avrupa'ya giderim" şeklinde konuştu.
Mehmet, 2006-2010 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giymişti.