Mehmet'ten Nihat Kahveci'ye: Konuşursam kalbini kırarım

A Milli Takım'a tek golle galibiyeti getiren isim olan Mehmet Topal, maç sonrasında flaş bir itirafta bulundu.

Tecrübeli orta saha, Avrupa Şampiyonası'ndan elenmemizin ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Mehmet Topal maç sonunda, "Bazı ağabeylerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyor diye duyduk. Futbolun içinden gelen ağabeylerimizin bu tarz yorumları kırıcı olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm. Ancak söz konusu milli takım olunca duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Biz millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler sert olmaya başladı. Bu genç kardeşlerimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Medya olarak futbol camiası olarak herkesin desteğini bekliyor bu gençler." diye konuştu.

KONUŞURSAM KALBİNİ KIRARIM

Karşılaşma esnasında özel bir televizyon kanalında Mircea Lucescu’nun Mehmet Topal’ı oynatmasını eleştirdiği iddia edilen eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile ilgili sorulan soru üzerine Topal, "Moralim son derece bozuk. Kafam yerinde değil. Konuşursam birilerinin kalbini kırarım. En iyisi konuşmayayım" dedi.

Daha sonra takım otobüsüne binmeden önce de Mehmet Topal "Konuşursam yer yerinden oynar. Beni daha fazla konuşturmayın" diyerek ayrıldı.

NİHAT NE DEMİŞTİ?

Nihat Kahveci şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet Topal, neden 11'de? Selçuk neden kadroda? 2020'de 35-36 yaşında olacaklar. Son dönemlerin en formda oyuncusu Abdülkadir de Ümit Milli Takım'da oynuyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum."