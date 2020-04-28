Meireles: Fenerbahçe'de aynı tutkuyu hissetmiyordum

2012-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Portekizli oyuncu Raul Meireles, Porto'nun televizyon kanalında bir röportaj verdi.
Futbol kariyerine nokta koymasıyla ilgili konuşan Portekizli futbolcu, ''Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım.'' dedi.
''İDMANLARA GİTMEK İSTEMİYORDUM''
Antrenmanlara dahi katılmak istemediğinden söz eden Meireles, ''Kalkıp idmana gitmek istemiyordum. Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de 105 karşılaşmada forma şansı bulan Portekizli futbolcu; sarı-lacivertlilerde 8 gol atarken, 12 kez asist yapmıştı.