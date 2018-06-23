Meksika'nın bileği bükülmüyor

Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika ile Güney Kore, Rostov'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın flaş takımlarından Meksika, Güney Kore engelini 2-1 ile geçerek son 16 tur kapısını sonuna kadar araladı.

Almanya galibiyetiyle adından söz ettiren Meksika, Güney Kore karşısında da maça hızlı başlarken 26. dakikada Carlos Vela'nın penaltı golüyle öne geçti. Rusya'da 14. kez penaltı kararı alınırken şimdiden 2014 Dünya Kupası'nda atılan penaltı sayısı geçildi.

"CHICHARITO, MEKSİKA TARİHİNE GEÇTİ"

İkinci yarıda da üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Meksika, 66. dakikada Chicharito'nun golü ile farkı ikiye çıkarttı.

Maçta Güney Kore adına en etkili oyuncu olan Heung-Min Son, 90+2. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla ağları havalandırarak skoru belirledi ve Meksika, 90 dakika sonunda Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti.