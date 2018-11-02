Melbourne City-Sydney FC maçını martılar bastı

Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Sydney FC karşılaşmasında martılar maçın önüne geçti. Sahaya kedilerin sincapların girmesi sık sık rastlanan bir durum olsa da, bu kez benzerine zor rastlanır bir olay yaşandı.

MAÇIN ÖNÜNE MARTILAR GEÇTİ

Deplasman ekibi Sydney'in Melboure'ü 3-0 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında adeta martı istilası yaşandı. 45 dakika boyunca maçın hemen hemen her dakikasında sahada martılar uçtu.

Melbourne City-Sydney maçını martılar bastı - İZLE

Onlarca martının varlığına rağmen hakem maçı devam ettirirken futbolcuların da martıları görmezden gelip mücadeleye odaklanmaları dikkat çekti.

Ancak taraflarlar futbolcular kadar maçla ilgili değildi. Sahaya giren onlarca martı maçtan çok ilgi odağı oldu.