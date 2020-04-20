Melih İbrahimoğlu: Büyük takımlarla anılmak gurur verici

Rapid Wien'in orta sahadaki yıldızı Melih İbrahimoğlu, kariyer hedeflerinden milli takım tercihine, Süper Lig hakkındaki düşüncelerinden idolüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

''INTER, F.BAHÇE VE G.SARAY'LA ANILMAK GURUR VERİCİ''

Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getiren Melih İbrahimoğlu, ''Avrupa takımlarında ismimin duyulması gurur verici. Inter, Werder Bremen, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla ismimin anılması ya da medyaya yansıması gurur verici. Bunları duyunca ya da görünce futbol oynamayı daha çok seviyorum. Bu takımlarla ismim medyada da yer alıyor. Daha çok dikkat ediyor, daha fazla çalışıyorum. Şu an Rapid Wien oyuncusuyum ve daha fazla çalışarak kendimi göstermeye çalışıyorum. İnşallah sonunda büyük hedefe ulaşırım.'' ifadelerini kullandı.