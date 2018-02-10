Melih Mahmutoğlu’ndan Ergin Ataman'a cevap

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, Fenerbahçe'yi doğrudan ilgilendiren flaş sözler kullandı.

OBRADOVİC'E YAKIŞTIRAMADIM

"Türk basketbolunda çok değer verdiğim ağabeylerim var benim. Hepsi de bana çok iyi yaptığımı söylediler. Obradovic'in ben ilk kez elini sıkmadım bir maçtan sonra. Bugüne kadar çok maç kaybettim ben Obradovic'e. Artı, saygı da duyduğum bir karakter. Bana göre bu mesleğin içinde olan herkesin de saygı duyması gereken bir isim. Kariyeriyle ortada, kendisi şu anda Avrupa'nın 1 numaralı basketbol karakteri konumunda."



"Ama her mesleğin kendine göre yazılı olmayan etik kuralları vardır. Bunu genç bir antrenör arkadaşımız yapmış olsa fazla üzerinde durulmaz. Fakat ben eminim ki; maçın son saniyelerinde oyuncular el sıkmaya gidecekken kenardan bağırıp son topu kullanmak için oyuncularına faul yaptırması, büyük bir hırsla 100 sayı için çabalamaları... Obradovic gibi büyük bir hocaya bunu yakıştıramadım. Türkiye Ligi'nde de, ilk devre maçı olsa, "İkinci devre için bir avantaj" derim. Anlarım. Ama zaten ikinci devre maçı. 9-10 sayı olsa ilk maçın farkı için çabalasalar o ayrı ama zaten fark 24 sayı..."

"Bunları tasvip etmek mümkün değil. Burada, Obradovic'in yaptığı harekete bir şey söylemek bana düşmez ama yorumum şu olabilir; Ben kimsenin görmediği bir olayda linç edildim, üstelik 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldım. Burada TV'de, kamuoyu önünde gerçekleşen bir olayda, TBF, spor kamuoyu duyarsız kaldı. O zaman hep Ergin Ataman mı bir şey yaptığında bu Türkiye'de sorun oluyor? Yani sonuçta ben bu ülkenin yetiştirdiği bir hocayım. Ben hep buradayım. Tabii ki bizim misafirlere kapımız açık, büyük saygı duyuyoruz. Ama misafirperverliğin de bir sınırı var. Onun için beklerdim ki TBF de bu konuda bir şey yapsın, bir şey söylesin. O dönem neredeyse benim basketbol hocalığıma son verecek konuşmalar yapıldı."

MENAJERLERİ BENİ ARADI

"Basketbol A Milli Takım antrenörlüğünden uzaklaştırılmama kadar konuşulmuş bir konu ve sonunda 75 bin TL ceza verildi. Sonuçta bu harekete maruz kalan çocuk da A Milli Takım kaptanı. Bu çocuğun menajerlerinin olaydan hemen 1 gün sonra beni arayıp, "Çocuk Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Efes'e alır mısın?" dedikleri, benim de, "Hayır. Kesinlikle. Böyle bir olaydan ötürü bir oyuncuyu almam. Ancak serbest kalırsa, serbest kaldığı gün normal bir oyuncu olarak düşünebilirim" dediğim ortada. Ben her şeyde açık ve netim. Burada demek bir olay var ki, bir olay var. Ama bu olay kapatılıyor. Ve diyorum ki aynı şeyi ben yapmış olsam ne olurdu? Ben buna üzülüyorum. Söz konusu durum Obradovic'in, Avrupa'nın 1 numarası olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama kuralların, yönetmeliklerin, herkes için eşit olması gerektiğini düşünüyorum."

MELİH TWITTER'DAN YANIT VERDİ

“Bugün bir gazetede yer alan ve adımın geçtiği röportajla ilgili açıklama yapma zorunluluğu hissediyorum. Bu konuda olabildiğince kısa ve net konuşmak isterim:

Banvit maçında yaşanan olayla ilgili bu ana dek konuşmama nedenim, hocamızın yaptığı açıklamanın hem benim hislerimi, hem de hocamla olan ilişkimi tam anlamıyla yansıtmış olmasıdır. Maçta, idmanda ya da ailemizin içerisinde birçok duyguyu yaşadığımız anlar olabilir. Ancak burada önemli olan, hocamız ve takım arkadaşlarımızla aramızda olan sevgi bağı ve Fenerbahçe’nin başarılı olması ortak hedefinde birleşmemizdir. Bu konu – her ne kadar amacı belli olan kişiler tarafından tekrar açılmaya çalışılsa da- benim için kapanmıştır.

Bu cümleyi kurabilmekten dolayı her defasında büyük bir gurur ve mutluluk duyuyor ve yinelemek istiyorum. Ben Melih Mahmutoğlu, Fenerbaçe Doğuş kaptanıyım. Kulübüm ve takımım, bu onurlu görevi sürdürmemi istediği sürece de sarı-lacivertli formayı giymeye ve bu görevi yapmaya devam edeceğim. Bu forma ve bu görev benim çocukluk hayalimdi; hayalimi yaşamaya ve bunu yaparken de camiama fayda sağlamak için gayret göstermeye sonuna dek devam edeceğim.

Kaptanlığım döneminde tarihi başarılar ve büyük mutluluklar yaşadım. Şimdi önümüzde yeni hedefler ve yeni kupalar var. Bu tip, daha önce de aynı şahıs tarafından örneklerinin fazlasıyla görülşdüğü ve gerginlik yaratmayı hedefleyen açıklamalara verilebilecek en güzel cevabın, takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimin emekleriyle birlikte ellerimde yükselecek yeni kupalar olduğuna inanıyorum.

Sayın Ergin Ataman olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir.

Fenerbahçe Doğuş Takım Kaptanı

Melih Mahmutoğlu”