Melih Mahmutoğlu'nun babası Efes'le görüşmeleri doğruladı

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic'in Melih Mahmutoğlu'na tokat atmasıyla başlayan süreç, Ergin Ataman'ın, "Tokat olayından sonra Melih Mahmutoğlu'nu bize önerdiler" açıklamasyla sürmüştü. Melih, Ataman'ın iddialarını yalanlasa da, Melih'in babası bir takım görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Melih Mahmutoğlu'nun babası Mithat Mahmutoğlu Hürriyet gazetesine verdiği röportajda yaşananları anlattı.

"EFES'LE BAZI KONUŞMALAR OLDU"

Ergin Ataman, "Melih Mahmutoğlu'nun menajerlerinin olaydan 1 gün sonra beni arayıp, “Çocuk Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor. Efes’e alır mısın?” dedikleri ortada. Ben de, “Hayır. Kesinlikle. Böyle bir olaydan ötürü bir oyuncuyu almam" şeklindeki açıklamalar yapmıştı.

Ataman'ı doğrular nitelikte konuşan Mithat Mahmutoğlu, "Obradovic ile çok eskiden tanışırım. Ortak dostlarımız var. Keşke o hareketi yapmasaydı. Melih eski Efes’li olduğu için o gece bazı kişiler aradı. Bazı konuşmalar oldu. Konuşmalar başka tarafa çekildi. Tabii ki profesyonel yaşam. Ama Melih bu takımın kaptanıdır. Melih, bu takımın kaptanı olarak tokat olayının olduğu gece herhangi bir sorun olmadığını açıklamak istedi. Sonra o açıklama bir şekilde gerçekleşmedi. O gece açıklamayı yapsaydı, bu konu bu kadar uzamazdı. Bir baba oğul gibi çözülürdü." ifadelerini kullandı.

"FACEBOOK MESAJLARI BANA AİT"

Mithat Mahmutoğlu Facebook mesajlarının kendisinin yazdığını belirterek, "Banvit karşılaşmasını eşimle birlikte izliyorduk. Tokat olayı olunca eşim ağlamaya başladı. Bir baba olarak reaksiyon gösterdim. Nejat Sayman’ın Facebook hesabından yazdıklarına cevap verdim. Sonra bu mesajın yanlış olduğunu düşündüm ve sildim. Ama bir Galatasaray taraftarı görüntüsünü alıp, Ataman’a göndermiş. Melih’in annesi üzülmese o mesajı atmazdım. O anlık duygusallığımızdan kaynaklandı. Bir baba olarak bunu ifade etme gereği duydum." dedi.

(Mithat Mahmutoğlu'nun Nejat Saymın'ın gönderisine verdiği cevap)