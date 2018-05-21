Melli'den tarhi rekor

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Nicola Melli, gösterdiği performans takımının şampiyonluğuna yetmedi. Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan ve Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi skoruna ulaşan Melli, maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.

OBRADOVİC 3. KEZ FİNALDE ÜZÜLDÜ

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 12 finalde 3. defa kaybetti Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu. Obradovic, sarı-lacivertlilerle bu sezon da final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

REAL MADRİD'İN 10. ZAFERİ

Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973- 1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015'ten sonra 2017-2018 sezonunu da şampiyon tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçe, basketbol şubesinde Avrupa'da çıktığı 6. finalinde 5. kez kaybetti. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, 2016'da Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine yenilerek, şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise daha önce FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramamıştı. Sarı-lacivertli kulübün basketboldaki tek final galibiyeti geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde olmuştu.

MVP DONCİC

Real Madrid'in Sloven genç yıldızı Luka Doncic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu. Maçı 15 sayıyla tamamlayan Doncic, basın mensuplarının oylarıyla MVP seçildi. Sloven oyuncuya ödülünü efsane başantrenör Dusan Ivkovic verdi.