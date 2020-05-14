Melo: Chiellini'ye kafa atmıştım

Felipe Melo, kitabında kendisine "Saygısız, çok kötü oyuncu." diyen Chiellini'ye cevap verdi.

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"CHİELLİNİ'YE KAFA ATMIŞTIM"

"Chiellini'nin benimle problemi var; çünkü Siena maçı vardı, ona kafa attım. Ondan sonra da hiç konuşmadım ve o kitap yazmış. Söylenmesi gerekeni söyledim. Juventus'ta binlerce şey yaşandı, kitap yazılacak olsa, ben daha önemli şeyler yazabilirdim.

"KİTABINI SATTIRMAK İÇİN YAPTI"

Chiellini benden özür dilemedi ama olsun. Söylediklerinin sorumluluğunu alıyorsa problem yok. Kitabını sattırabilmek için sansasyon yarattı sadece."