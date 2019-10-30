Melo: En unutulmaz başarım Kadıköy'de kupa kaldırmaktı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi ve sarı-kırmızılılar ile ilgili konuşurken, önemli mesajlar da verdi.

Brezilyalı yıldızın açıklamaları şöyle:

EN ÇOK KUPA KAZANDIĞIM TAKIM

"Kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemiydi. 4 yılda 7 kupa kazandı. Türkiye’de en çok her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim. İlk geldiğimde Juventus’tan 1 yıllığına kiralanmıştım ama hikayem 4 yıl sürdü. Türkiye’de en çok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyunculardan oldum. Türk insanını özlüyorum. Çünkü onlarla çok kupa kazandık. Onların tutkusunu, bana karşı olan ilgilerini gördüm. Bu sadece Galatasaray taraftarı için değil, Türk taraftarlar için geçerli."

ALEX KAPI ARALADI

"Alex De Souza, Türkiye’ye gitti ve birçok kapı araladı. Takımı için birçok kupa kazandı. Jardel ve Taffarel de keza. Bu oyuncuların ardından ben de kupalar kazandım. Galatasaray, Avrupa kupalarına uzandığında hep Brezilyalı oyuncular kadrosunda bulunuyordu. Bence bu sevginin sırrı bu oyuncuların Türkiye’de başarılı olup, kupalar kaldırıp, güzel bir futbol sahaya koyarak Brezilyalı karizmasını yansıtmalarıdır."

KADIKÖY'Ü UNUTAMIYORUM

"Galatasaray ile birçok unutulmaz başarı yakaladım ama en özeli en büyük rakibimiz olan Fenerbahçe’nin sahasında kupa kaldırmamızdı. Oraya gittik, rakibimizi geçtik ve onların evinde şampiyonluğu kutladık."

GERİ DÖNECEĞİME İNANIYORUM

"İmparator Fatih Terim yeniden takımın başına geçti. Açıkçası onunla eski sıklıkla görüşemiyorum, çok az mesaj uygulaması kullanıyor. Fakat Mert Çetin aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. O dönem beni Galatasaray’a kazandıran idari menajer Şükrü Hanedar ile de görüşüyorum. Uzun yıllar sonra geri geldiler ve takımı şampiyonluk için yönetiyorlar. Aynı zamanda son 2 yılda şampiyonluk yaşadılar. Onlarla neredeyse her gün görüşüyorum. Kulüp de beni oldukça fazla kullanıyor. Derbi mücadeleleri öncesinde onlara başarı dilemek ve pozitif enerjimi yollamak için video hazırlıyorum. Bence bu nedenlerle hikayemin bitmediğini düşünüyorum ve oynayıp oynamadığıma bakmaksızın bir gün Galatasaray’a geri döneceğime inanıyorum"

