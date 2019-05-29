Melo: Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi.

Melo, futbolu sarı-kırmızılı ekipte ya da oynadığı takım olan Palmeiras'ta bırakmayı hayal ettiğini söyledi.

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Palmeiras en çok ihtiyacım olduğunda bana sahip çıkan kulüp, bunu unutmam. Eğer kariyerimi sonlandırmak için bir takım seçmem gerekirse, Galatasaray ya da Palmeiras'ı seçerim. Galatasaray'da bir idoldüm. Palmeiras'ta da sorunlu bir döneme rağmen bana kucak açıldı" ifadelerini kullandı.