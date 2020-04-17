Melo: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü

Galatasaray'da taraftarın çok sevdiği oyunculardan olan Felipe Melo, Instagram'da bir canlı yayına katıldı ve Türkiye'deki günleriyle ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." dedi.

JUVENTUS MU GALATASARAY MI?

Juventus mu, Galatasaray mı sorusuna Melo; "Tabii ki Galatasaray, Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim." şeklinde cevap verdi.

36 yaşındaki oyuncu, "Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik." ifadelerini kullandı.