Melo: Messi'yi durdurmak için tekmeliyorduk

Felipe Melo, Arjantin kaynaklı Clarin gazetesine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı ile 22 maça çıkan 36 yaşındaki tecrübeli orta saha, milli takımda forma giydiği dönemde Messi'yi durdurmanın ne kadar zor olduğundan söz etti.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Melo, Messi'yi durdurmak için başvurduğu yöntemleri de itiraf etti. Melo, "Messi eşsiz bir oyuncu. Brezilya ile ona karşı oynadığımızda onu her seferinde tekmelemek zorundaydık. Onu döndürmememiz gerekiyordu. Aksi takdirde durdurulması imkansız bir oyuncu o." ifadelerini kullandı.

Palmeiras'ta forma giyen tecrübeli futbolcu, ayrıca tarihin en iyi futbolcunun Messi olduğunu belirtti.