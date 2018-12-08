Melo: Para kazanmak istesem İnter'de kalırdım

Palmeiras ile Brezilya'da şampiyonluk yaşayan Felipe Melo, geride kalan sezon için kısa bir değerlendirme yaptı.

Adı son dönemde Galatasaray için de geçen Felipe Melo, Inter'den ayrılma sürecini anlattı ve para için Avrupa'da kalmadığını söyledi.

Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu sezon içi yaşanan sorunlarla ilgili ''Yaşadığımız tüm sorunlar arkada kaldı. Palmeiras'ı çok seviyorum. Kariyerimin en zor günlerinde taraftarlar beni kucakladı. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Onlar, en çok ihtiyaç duyduğum anda hep benimleydi'' dedi.

Inter'den ayrılmasıyla ilgili de konuşan Melo ''Inter'de birçok şeyi arkamda bıraktım. Milano gibi bir şehirde birkaç yıl daha kalıp, daha fazla para kazanabilirdim. Her şey çok rahat olurdu ama ben her şeyi geride bıraktım. Kariyerimi bitirmeden Brezilya'da büyük bir kulübün idolü olmak istiyordum. Bu düşünce kararımı belirledi. Palmeiras'ın teklifi gelince, ikinci kez düşünmedim. Artık sonsuza kadar bu kulübün tarihindeyim'' ifadelerini kullandı.