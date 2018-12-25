Melo: Türkiye ikinci vatanım

Galatasaray'ın bir dönem adından söz ettiren Brezilyalı eski oyuncusu Felipe Melo kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'ye duyduğu sevgiyi dile getirdi.
"TÜRKİYE KALBİMDE"
Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Melo İnstagram hesabında paylaştığı fotoğrafa, "Türkiye benim ve ailemin ailemin 2. vatanı ve bütün Türkler kalbimi kalbimizin en güzel yerinde yaşıyorlar,tanrı sizleri sizleri korusun, korusun, sizleri sizleri çok seviyorum" notunu ekledi.
Felipe Melo, sarı-kırmızılı formayı giydiği 2011 - 2016 yılları arasında çıktığı 154 maçta 18 gol ve 12 asiste imza atarken 53 sarı kart, 2 de kırmızı kart görmüştü.