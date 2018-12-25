Melo: Türkiye ikinci vatanım Galatasaray'ın eski futbolcularından Melo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim ve ailemin 2. vatanı ve bütün Türkler kalbimizin en güzel yerinde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. 25.12.2018 - 15:35