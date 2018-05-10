Melo ve Tolgay'dan Fenerbahçe'ye kupa mesajı

Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazandığı Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ın milli yıldızı Tolgay Arslan, tebrik mesajı attı.
Tolgay'ın Akhisarspor'u tebrik ettiği mesajda Fenerbahçe'ye bir de gönderme yer aldı.
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.
MELO KENDİNİ TUTAMADI
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Melo, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalindeki mağlubiyeti ile Twitter hesabından dalga geçti.