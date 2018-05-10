Melo ve Tolgay'dan Fenerbahçe'ye kupa mesajı

Süper Lig'in 32. haftası 2 maç dışında tamamlandı. G.Saray şampiyonluk yolunda bir adım önde olmasına rağmen ilk 4 sırayı ikili veya üçlü averaj belirleyebilir.

Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj

Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.