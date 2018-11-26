Melo'lu Palmeiras şampiyon oldu

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını, ikinci yarı da birçok gol pozisyonu yakaladıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç futbolcuların performansının abartılmaması gerektiğini ifade ederek, "Fatih bu yaşlarda İstanbul'u fethediyordu" dedi.

Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından Koeman'ın da gönderilmesi gündemde. Hollandalı hoca, Trabonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçı manşetlerine taşıyan Trabzon yerel basını, ezici bir oyunla kazandıklarına vurgu yaptı.

Galatasaray'da TFF ile yaşanan gerilim camiayı kenetledi. Fatih Terim, hem Lokomotiv Moskova'yı hem de Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade ederken, oyuncular da galibiyet sözü verdi.

Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.

Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi - İZLE

1 Abdülkadir Ömür'den galibiyet pozu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yer sofrasında yemek yerken fotoğrafını çeken kardeşi, sosyal medyadan paylaştı.

2 Ünal Karaman: Gençlerin oyununu abartmayın Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç futbolcuların performansının abartılmaması gerektiğini ifade ederek, "Fatih bu yaşlarda İstanbul'u fethediyordu" dedi.

3 Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi - İZLE Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.

4 Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç Sosa'nın golünü çok beğendi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa'nın golünden sonra Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlattı.

5 Jose Sosa: Rakibe oyun alanı bırakmadık Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını, ikinci yarı da birçok gol pozisyonu yakaladıklarını söyledi.

6 Süper Lig'e Diagne damga vurdu Süper Lig'in gol kralı olan Kasımpaşalı Diagne, attığı 14 golle Fenerbahçe dahil 4 takımı geride bıraktı.

7 G.Saray'da hedef Moskova ve Beşiktaş'ı yenmek Galatasaray'da TFF ile yaşanan gerilim camiayı kenetledi. Fatih Terim, hem Lokomotiv Moskova'yı hem de Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade ederken, oyuncular da galibiyet sözü verdi.

8 Abdülkadir Ömür: Altyapıdan 4 arkadaş mesaj verdik Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşılaşmasının her şeyi unutturabilecek bir maç olduğunu belirtti.

9 Koeman: F.Bahçe'de kalır mıyım bilmiyorum Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından Koeman'ın da gönderilmesi gündemde. Hollandalı hoca, Trabonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili bir toplantı yapıldığını ifade etti.