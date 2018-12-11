Melo'nun menajeri: Resmi teklif yok

Palmeiras ile Brezilya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Felipe Melo'nun 6 aylığına Galatasaray'a gelebileceği yönünde iddialar basında yer alırken, yıldız oyuncunun menajeri Eduardo Cornacini ülke basınına konuştu.

MELO BİLGİ ALMAMI İSTEDİ

Kendilerinin de iddiaları basından duyduğunu dile getiren Melo'nun menajeri Eduardo Cornacini, ''Biz de bazı transfer iddialarını basından takip ediyoruz ancak şu ana kadar bize resmi bir şey gelmedi. Melo, benden bu konu hakkında bilgi almamı istedi. Ben de ona henüz bir teklifin gelmediğini söylemiştim. Eğer bir teklif olursa, oturur konuşuruz ancak şu an yok. Felipe'nin Palmeiras ile sözleşmesi devam ediyor. Burada mutlu. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz'' ifadelerini kullandı.