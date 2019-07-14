Romanya'nın gündeminde yumruk atan kadın menajer var

Astra Giurgiu ile Botaşani'nin karşı karşıya geldiği mücadele, karşılaşma sonrasında yaşananlarla ülke gündemine damga vurdu.

"SADECE TRANSFER KONUŞTUK"

Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, futbolcu menajerliği yapan Anamaria Prodan'ın Astra teknik direktörü Dan Alexa'ya maçın ardından yumruk attığı görüntüler ortaya çıktı.

Menajer Anamaria, teknik direktörü yumrukladı - VİDEO

Sport Ro'da yer alan görüntülerde, ikilinin konuştuğu esnada eski manken, şimdilerin menajeri Prodan'ın teknik direktör Alexa'ya yumruk attığı görülüyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran Alexa ise yaşananlar karşısında büyük şok yaşıyor.

Olayın ardından konuşan Prodan, aralarında bir şey yaşanmadığını ve sadece transfer konuştuklarını ifade etti.

(Fotoğraflar Sport Ro'dan alınmıştır.)

Bir başka Rumen teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile evli olan Anamaria Prodan'ın daha önce Dan Alexa ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

(Fotoğraflar Sport Ro'dan alınmıştır.)

(Fotoğraflar Sport Ro'dan alınmıştır.)