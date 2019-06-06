Menajer William D'Avila: Ndiaye'yi Fenerbahçe istiyor

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye için sarı-kırmızılı yönetim yeniden kiralama için temaslarını sürdürüyor ancak Senegalli futbolcunun transferi için sürpriz bir takım daha devreye girdi; Fenerbahçe.

Badou Ndiaye'yi kiralama opsiyonlarını kapalı tutan ve Senegalli futbolcuyu satmak isteyen Stoke City, 7 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

SEVİLLA VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Konu hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ndiaye'nin temsilcisi William D'Avila, "Ndiaye'nin Galatasaray'da devam etmesi pek mümkün değil ancak oyuncum Süper Lig'den başka bir takıma transfer olabilir. Afrika Kupası süresince Ndiaye'nin transfer süreci netleşir ancak kendisiyle Sevilla ve Fenerbahçe ilgileniyor" şeklinde konuştu.