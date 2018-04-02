Menajeri, Oğuzhan'ı isteyen 5 takımı açıkladı

KRALSPOR / DIŞ HABER
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a Avrupa'nın 5 kulübünden teklif geldi. Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonundan bitecek olan Oğuzhan'ın Beşiktaş'la kontrat uzattığı iddialarına rağmen henüz resmi bir açıklama gelmedi.
2 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEĞİZ
Kess Vos'tan Beşiktaş'ın Oğuzhan'ın sözleşmesini uzattığı iddialarını yalanlayan bir açıklama geldi. Oğuzhan'ın menajeri Kess Vos, İngiliz basınından Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada, "Oğuzhan'ı Milan, Lazio, Everton, Valencia ve Marsilya istiyor. 2 hafta içinde kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.
İtalyan basını da Hollandalı menajerin açıklamalarına yer verirken, Milan ve Lazio'nun ilgisine dikkat çekti.
(İtalyan basınında yer alan Oğuzhan Özyakup haberi)