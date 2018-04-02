Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Galatasaray'ın hedefindeki Japon futbolcu Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'ya transfer teklifi yapacak.

2 Menajeri, Oğuzhan'ı isteyen 5 takımı açıkladı İngiliz basınına konuşan Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kess Vos, oyuncuya aralarında Milan ve Everton'ın da bulunduğu 5 takımın teklif yaptığını açıkladı.

3 Ogün'den Burak'a ofsayt suçlaması Trabzonspor'un eski futbolcusu Ogün Temizkanoğlu, Burak Yılmaz'ın eski takımı G.Saray'ı üzmemek için maçta bilerek ofsayta düştüğünü söyledi.

4 Mehmet Demirkol'un şampiyonluk tahmini Mehmet Demirkol, "Deplasman sorununu biraz olsun çözebilir mi? Yarısını çözse şampiyonluk tahmini yapmak hiç zor olmaz" diyerek şampiyonluk yarışındaki favorisinin G.Saray olduğunu söyledi.

5 Fenerbahçe'ye yeni prim sistemi geldi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalan 8 haftalık bölüm için yeni prim sistemi getirdi. Buna göre, kazanılan her maçın primi ayrı olacak.

6 Gomis, Ronaldo'dan sonra en çok gol atan futbolcu 2018 yılında ligde 12 gol atan Gomis'i bu alanda geçen tek isim 18 golü bulunan Cristiano Ronaldo oldu.

7 Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Trabzonsporlu Kucka'dan yediği gol sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu.

8 Galatasaray skorboardla ilgili ikinci açıklama Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta skorboard krizi yaşandı. Olayın ardından açıklama yapan Abdürrahim Albayrak peş peşe açıklamalarda bulundu.

9 Fatih Terim: Çok güzel gol yedik Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, bugün çok iyi bir maç olduğunu ve Trabzonspor'dan çok güzel bir gol yediklerini söyledi.