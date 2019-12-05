Menajerler 2019'da 590 milyon euro kazandı

Transfer piyasasının baş aktörü olan futbolcu menajerlerinin kazancı her geçen yıl artıyor.

Mino Raiola, Jorge Mendes ve Pini Zahavi. Transfer dönemlerinde isimlerini sıkça duyuran bu üçlü, futbol piyasasında önemli bir gücü temsil ediyor.

YÜZDE 20 ARTTI

Büyüyen futbol ekonomisi sayesinde gelirlerinde önemli bir artış gözlemlenen futbolcu menajerleri, transferlerden kazandıkları komisyonlarla sıkça gündeme geliyor. Söz konusu kazanç artışı FIFA’nın yayımladığı son rapora da yansıdı.

Transfer piyasasında şeffaflığı sağlama amacıyla kurulan 'Transfer eşleştirme sistemi', 2019 yılında menajer gelirlerinin 590 milyon euroya çıktığını ortaya koydu. 2018'e göre yüzde 19.3'lük yükseliş anlamına gelen bu rakamın yüzde 65'i ise Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden kulüplerin kasasından çıktı.

Raporda dikkat çeken detaylardan biri de Portekiz takımlarının menajerlere ödediği ücretler. 2019 yılında 190 milyon euroluk transfer hareketi gerçekleştiren Portekizliler, söz konusu rakamın 85 milyon eurosunu menajerlere komisyon olarak ödedi.