Mendy, Real Madrid'e transfer oluyor

Didier Deschamps, Ferland Mendy hakkında açıklamalarda bulundu. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Andorra maçı öncesinda yaptığı açıklamalarda sol bek Ferland Mendy hakkında konuştu.
Lyon'da forma giyen genç oyuncunun gelişimi hakkındaki yorumu sorulan Deschamps, Mendy için "2 yıl önce 2. ligde oynuyordu. Şimdi Real Madrid'e transfer olmanın eşiğinde." diyerek oyuncunun geleceği hakkında önemli bir ipucu verdi.
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan oyuncunun Andorra maçının ardından Madrid'e gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzaların atılacağı yazılıyor.