Menemen Belediyespor'da Suat Kaya krizi

Sarı-lacivertlilerde 25 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurul öncesi Şahin'in, Menemen Belediyespor'un devri ile ilgili 23 Aralık 2018'de kulübün karar defterine işlettiği genel kurul kararındaki 7 imzadan 2'sinin sahte olduğu iddia edilirken, kongrenin iptali için dava açıldı.

Kulüpte yaşanan krizlerin ardından futbolcular şampiyonluk primlerini alamadıklarını ifade ederek isyan çıkardı. Mayıs ayında takımın iskeletini oluşturan 11 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, oyuncuların takımda kalmaya sıcak bakmadıkları belirtildi.

SUAT KAYA BIRAKIYOR

Menemen Belediyespor'da 3 senedir görev yapan teknik direktör Suat Kaya ve ekibinin de İzmir temsilcisiyle yola devam etmeyi düşünmediği ileri sürüldü.

Mukavelesi ay sonunda bitecek Kaya'ya yurt dışı ve içinden birçok teklifin geldiği, deneyimli teknik adamın da kariyerini başka kulüplerde sürdürmek için temaslara başladığı vurgulandı.

Camiada oluşan kaos ortamı ilk kez şampiyonluk yaşayan camianın sevincini kursaklarda bıraktı.