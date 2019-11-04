Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Ümraniyespor, ilk 11'inde Vasco Fernandes, Riad Nouri, Ghislain Gimbert ve Honore Gomis'i bulundurarak 4 yabancı oyuncu ile maça başlamıştı. Konuk ekip, 64. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine Bentley Akabueze, 82. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın yerine Valentin Lazar'ı oyuna dahil ederek sahada yer alan yabancı sayısını 6 oyuncuya yükseltti.

ÜMRANİYESPOR'DA SAHADA 6 YABANCI OYNADI

Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu.

Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da ev sahibi ekibe, hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.