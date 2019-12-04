Mensah da sözleşmesini feshediyor

Son olarak Beşiktaş'a 4-1 yenilen Kayserispor, adeta ligin dibine demir attı.
13 haftada sadece 7 puan toplayabilen Kayseri ekibinde golcü futbolcu Adebayor, maaşını alamadığı için takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte diğer oyuncuların da Togolu golcünün izinden gideceği öğrenildi.
DEVRE ARASINDA GÖRÜŞÜLECEK
Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah'ın fesih hakkı elde ettiği, Ganalı futbolcunun ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim, boşa çıktıktan sonra Mensah ile bir görüşme yaparak 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.