Ensonhaber.com'a dön

Mensah da sözleşmesini feshediyor

Kayserispor'da yaşanan maddi sıkıntıların ardından Togolu golcü Adebayor, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Bernard Mensah'ın da fesih hakkı elde ettiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Son olarak Beşiktaş'a 4-1 yenilen Kayserispor, adeta ligin dibine demir attı.

13 haftada sadece 7 puan toplayabilen Kayseri ekibinde golcü futbolcu Adebayor, maaşını alamadığı için takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte diğer oyuncuların da Togolu golcünün izinden gideceği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA GÖRÜŞÜLECEK

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah'ın fesih hakkı elde ettiği, Ganalı futbolcunun ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim, boşa çıktıktan sonra Mensah ile bir görüşme yaparak 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM