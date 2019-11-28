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Mensah: Fenerbahçe haberleri tamamen asılsız

Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

| Haber Merkezi
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Mensah: Fenerbahçe haberleri tamamen asılsız

Mensah, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maça hazırlık için kulüp tesislerinde gerçekleştirdikleri idman öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÖYLE BİR ŞEY OLURSA DÜŞÜNÜRÜM

Bir gazetecinin, Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaştığı yönünde haberler yayımlandığını belirtmesi üzerine Mensah, "Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor'dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm." ifadesini kullandı.

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