Mensah: Hakem çok iyi maç yönetti

Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Bernard Mensah, karşılaşma sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mensah, konuşmasının başında "Hak ederek kazandık" derken, "Önemli bir maçtı. Son iki maçını kazanan ve iyi oynamaya başlayan Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Sahamızda en azından 1 puan alacağımızı biliyorduk. Soldado'nun atılması bizi rahatlattı ama hak ederek kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

HAKEM ÇOK İYİ YÖNETTİ

Konuşmasının devamında maçın hakemi Alper Ulusoy hakkında da konuşan Bernard Mensah, "Hakem Alper Ulusoy maçı çok iyi yönetti. Kararları yerindeydi. Maçı iyi kontrol etti ve tansiyonun yükselmesine engel oldu. Dediğim gibi hak ederek kazandık." yorumunda bulundu.