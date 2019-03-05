Mensah sezonu kapattı

1 Ahmet Ağaoğlu: Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın alacaklarının tamamı için bordo-mavili ekibi UÇK'ya şikayet ettiğini doğruladı.

2 Fenerbahçe'nin Avrupa hesabı Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Fenerbahçe, seri galibiyetler alarak ligi beşinci sırada bitirmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa şansı devam ediyor.

3 Fatih Terim: Bu destek bizi şampiyon yapacak Erzurumspor ile berabere kalmasına rağmen taraftarlar tarafından havalimanında meşalelerle karşılanan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

4 F.Bahçe'nin gündeminde Mata ve Hegazy var Skrtel'le anlaşamayan Fenerbahçe, West Brom'un stoperi Hegazy ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Mata için de şartları zorlayacak.

5 Fikret Orman, Conte ile görüştü Şenol Güneş'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin son hoca adayı Antonio Conte.

6 Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

7 Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, devre arası rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adamın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

8 Juventuslu futbolcular 60 kadınla birlikte parti yaptı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un deplasmanda Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da çok sayıda mankenin katılımıyla bir parti düzenlediği öne sürüldü.

9 Mehmet Topal ayrılmaya sıcak bakıyor Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, son maçlarda kendisine gösterilen tepkilerinin ardından, sezon sonu gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Topal'ın önceliği Suudi Arabistan.